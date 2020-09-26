شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: صورة نادرة ل علي عبدالله صالح مع مجموعة من الضباط وهو يرتدي هذه الملابس؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح مع مجموعه الضباط . Advertisements وقال النشطاء ان الضباط احدهم اللواء احمد فرج وهو ماسكاً بيداه الاثنتين غاضباً وهو يرتدي الزي الشعبي الثوب والجنبية والشال على راسه.

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