قيادي إصلاحي يسطو على أرضية برلماني في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أقدم قيادي إخواني في محافظة تعز على السطو على أرضية تابعة لعضو مجلس نواب سابق في المدينة.



جاء ذلك في شكوى للمهندس غمدان السامعي وجهها إلى قيادة السلطة المحلية والأمن، كشف فيها عن تعرض أرضية تابعة لوالده محمد لطف السامعي، عضو مجلس النواب السابق، للاعتداء والسطو المسلح.

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وقال السامعي، إن أحد قادة كتائب اللواء 22 ميكا المحسوب على جماعة الإخوان المدعو عبدالله عبدالواحد منصور المخلافي، نجل رئيس نيابة الاستئناف بتعز، قام بالاعتداء والسطو المسلح على أرضية والده الواقعة في وادي القاضي وقام بالبناء فيها.

وأوضح أن المخلافي قام في البداية بالضغط وإرغام الوالد تحت التهديد بالتوقيع على اتفاق بيع الأرضية بسعر 2 مليون للقصبة، رغم أن السعر الحالي لا يقل عن 6 ملايين ريال للقصبة، لكون الأرضية يحيط بها 3 شوارع أحدهم رئيسي.

وأشار إلى أن المدعو المخلافي لم يلتزم بالاتفاق، ليقوم بإجبار والده مرة أخرى على التوقيع تحت الإكراه والإجبار والتهديد بالسلاح بالتنازل عن الأرضية دون أن يسلم الثمن