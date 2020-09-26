شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلة بقصف حوثي في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسبب قصف حوثي بإصابة طفلة في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن.

Advertisements وقالت مصادر طبية، إن الطفلة "حلا علي مقنزع" (7 سنوات) أصيبت في قدمها اليسرى بطلق ناري جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في المدينة. وأشارت إلى أن الطفلة حلا تلقت الإسعافات الأولية في المستشفى، وقد تم تحويلها إلى مستشفى الخوخة لاستكمال العلاج اللازم ومتابعة حالتها الصحية

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