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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يحرق منزل مواطن في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
تسببت النيران الحوثية، بإحراق منزل مواطن في إحدى المناطق بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وأكدت مصادر محلية، أن منزل مواطن احترق في منطقة دار ناجي بمديرية حيس بنيران مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا.
وقالت، إن منزل المواطن سليمان دوبله، الواقع في منطقة دار ناجي غرب حيس، احترق بنيران الأسلحة الرشاشة الحوثية بعد عمليات استهداف المليشيات للمنطقة.
وأضافت، إن المنزل احترق بالكامل، مما تسبب في إتلاف كل ما بداخله من ملابس واثاث ومواد خاصة بأفراد عائلة المواطن سليمان وخروجهم إلى العراء
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