شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات بينية بين مسلحي مليشيا الحوثي في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ إب تجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في مدينة إب بين مسلحي مليشيات الحوثي.

Advertisements وذكرت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت، بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي أبو زيد الطاووس ومسلحين تابعين لمشرفي مليشيات الحوثي في مدينة إب القديمة. وارجعت المصادر الاشتباكات بسبب تقليص القيادي الحوثي الطاووس نفوذ قيادات حوثية آخرى وقيامه بالاستحواذ على الايرادات بالمدينة، ورفض تقاسمها مع غيره من مشرفي المليشيا. تأتي الاشتباكات بعد يوم من مواجهات مماثلة دارت في شوارع مدينة إب بين فصائل حوثية مسلحة أوقعت قتيل على خلفية تنفيذها حملة سرق ونهب بالاكراه بحق المواطنين تحت حماية الميليشيات

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