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صنعاء - ياسمين الخيامي - اول تعليق للشيخ سلطان العرادة بعد سقوط صاروخ باليستي حوثي على مأرب

2020/09/26 الساعة 08:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، أن محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية عرقلة إيقاد الشعلة لن توقف الشعب اليمني عن إشعالها في كل جبال وسهول اليمن.

وقال خلال كلمة ألقاها عقب حفل إيقاد الشعلة الـ58 لثورة 26سبتمبر المجيدة، إن محافظة مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير.

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اول تعليق للشيخ سلطان العرادة بعد سقوط صاروخ باليستي حوثي على مأرب

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وتعهد اللواء العرادة بالانتصار للجمهورية والثورة وعدم نيل مليشيا الحوثي المتمردة من تضحيات ونضالات الشعب اليمني في سبيل التحرر من الحكم الإمامي الظالم.

وأدان المحافظ العرادة محاولة مليشيا الحوثي المتمردة التشويش على حفل إيقاد شعلة الثورة بإطلاقها صاروخ باليستي على مدينة مأرب أثناء الحفل.

وأضاف "مليشيا الحوثي لن تتوقف عن جرائمها بحق اليمنيين حتى يتم رفع الراية على كل ربوع الوطن وأن إطلاق الصاروخ مساء اليوم ما هو إلا واحدة من مكائدها ضد الثورة والجمهورية".