شكرا لمتابعة خبر عن طارق عفاش يوجه تحذير شديد اللهجة لهذه الاطراف التابعة للشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يوجه تحذير شديد اللهجة لهذه الاطراف التابعة للشرعية

2020/09/26 الساعة 06:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

دعا ‏العميد ‎طارق عفاش قائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية، جميع الاطراف السياسية في اليمن إلى تفويت الفرصة على مليشيا الحوثي الانقلابية والاقتداء بأبطال سبتمبر وأكتوبر.

وأكد، أن اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية يخوضون معركة واحدة ولا يجب أن نسمح بتجزئتها.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

نتائج صحية مذهلة عندما تغسل وجهك بهذا النوع من الماء

محافظ البنك المركزي يفضح الشرعية ويكشف سر خطير حرصت الشرعيية على اخفائه

طارق عفاش يوجه تحذير شديد اللهجة لهذه الاطراف التابعة للشرعية

ترامب يخشى من هزيمته ويهدد بخطوة خطيرة في حال فشله في الانتخابات الرئاسية الامريكية

مدير البحث الجنائي في سلطة الحوثيين يفجر مفاجئة جديدة بشأن المغدور عبد الله الاغبري

كبير حاخامات اليهود يقدم اعتذار رسمي لفخامة رئيس الجمهورية

الشرعية تتخذ هذا الاجراء وتحول العملة اليمنية الى ورقة لا قيمة لها

ترامب يوجه اتهامات خطيرة ضد السعودية والامارات في حرب اليمن

مُقرَّب من "الحوثي" يكشف عن رسالة نقلتها سلطنة عمان إلى السعودية بشأن حرب اليمن

وداعا للأدوية والعمليات الجراحية المكلفة..طريقة سهلة وبسيطة توقف تساقط الشعر

تحذير من جوجل..امسح هذه التطبيقات من هاتفك لأنها ستسبب لك كارثة

اذا ظهرت عليك هذه الاعراض والعلامات فسارع الى الطبيب قبل ان تندم وتدفع الثمن غاليا

Advertisements

"ضاحي خلفان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عن مصيبة كورونا والفلوس

تناول هذه التوابل لأنها تحميك وتحمي افراد اسرتك من 4 أمراض خطيرة

5 نساء يمنيات يشاركن في مشاجرة عائلية في السعودية باستخدام الخناجر

ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد يخطط للانتقام من أحد اهم افراد الاسرة المالكة في المملكة لأنه يشكل خطرا على نفوذ الامارات

الدكتور عبدالله النفيسي يُقدم وثيقة هامة لـ"ولي العهد"ويحذر من أزمة عاصفة لن يسلم منها احد

دراسة تحذر من تناول أجنحة ورقاب الدجاج ..تسبب عدة أمراض قاتلة.. تعرف عليها

تناول الحلويات يتسبب في إصابتك بـ أمراض خطيرة ومزمنة.. إليك التفاصيل

بعد قرار قطر والكويت.. بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن الأجانب

ابنة الرئيس العراقي الراحل ’’رغد صدام حسين‘‘ .. تشعل تويتر بتغريدة مفاجئة عن السعودية

"صفع وركل وضرب".. مشاجرة نسائية حامية في متنزه عام بالسعودية (فيديو)

تناول هذه النبتة على الريق لأنها تقوي جهاز المناعة، وتخفض ضغط الدم، وتكافح أمراض القلب، وتنقي الجسم من السموم

امنع نفسك وافراد عائلتك من هذا النوع من المشروبات لأنه يسبب مرض خطير لاشفاء منه

أرقام مهولة ومبالغ خيالية.. سلطات صنعاء تصدر بيان هام بشأن شركة “قصر السلطانة” وتكشف مصير أموال المواطنين وحجم المبالغ

وقال في كلمة ألقاها في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيد، إنه يجب على الجميع تفويت الفرصة على ‎الحوثي والاقتداء بأبطال سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف قائد المقاومة الوطنية؛ "قاتل الضباط الأحرار مع بقية أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم جنباً إلى جنب ضد فلول الإمامة".

وتابع قائلا: ‏"كانت ‎صنعاء قبلة جميع أبطال ثورتي سبتمبر وأكتوبر دفاعا عن الجمهورية فانتصروا لمشروع وطني جامع لكل اليمنيين".

ودعا جميع المكونات السياسية اليمنية، إلى تجنب الخلافات وتوحيد الجبهة الداخلية المقاوِمة للمليشيات ‎الحوثية العميلة لإيران ومشروعها المذهبي العنصري .

