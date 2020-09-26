شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الفنان جورج وسوف يتسبب بأزمة للفنانة الاستعراضية انجي خوري بعد اطلالة جلد النمر العارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام من حسابها الرسمي عدة صور ظهرت فيها شبه عارية بمايوه جلد النمر كشفت فيها عن مفاتنها بشكل فاضح وعلقت على الصور باقتباس من احدى أشهر أغاني سلطان الطرب جورج وسوف وقالت:

“كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد .. معركة نسائية حامية الوطيس في أحد مولات السعودية مع احتفالات اليوم الوطني (فيديو)

شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين

شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح

شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو)

شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وتعرضت خوري على اثرها لهجوم واسع من الجمهور الي انتقد اقتباسها للشهير الوسوف وهاجمها بسبب تعريها الفاضح وصورها الخادشة للحياء.

بينما أثنى قسم من الجمهور على ظهور انجي باطلالتها الجديدة وتغزلوا بجمال اطلالتها وبرشاقة قوامها وجرأتها على السوشيال ميديا.