شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة الجميلة التي لعبت دور "السلطانة هيام" في مسلسل "حريم السلطان" .. شاهدو فضيحتها الجنسية التي انهت مشوارها الفني.. "صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت النجمة التركية مريم أوزرلي، الّتي نالت شهرة واسعة

في العالم العربي بشخصيّة "السلطانة هيام" في مسلسل "حريم السلطان"، أنها حامل بشهرها الخامس رغم أنها ليست متزوّجة.

وفي التفاصيل، فسادت حالة من الصدمة في الشارع التركي بعدما صرّحت الممثلة مريم أوزرلي لموقع "tv 100" أنها حامل بطفلة أنثى، الأمر الّذي أثار التساؤلات حول هوية الأب المجهولة حتى الآن.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. بصدر بارز وشفايف منفوخة .. الفنانة حلا الترك تصدم كل فتيات الخليج بظهور صارخ لا مثيل له ..شاهد

. عاجل: اغتيال الفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" قبل قليل في كندا بطلقات مسدس كاتم صوت.. والكشف عن مفاجأت غير متوقعة بشأن تفاصيل الحادثة.. شاهد

. قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد

. هل تذكرون الفنانة الجميلة التي لعبت دور "السلطانة هيام" في مسلسل "حريم السلطان" .. شاهدو فضيحتها الجنسية التي انهت مشوارها الفني.. "صور"

. قالت "أنا أنثى نار وبجسمي لحم ينامون عليه" .. مشهورة سعودية تتجاوز الخطوط الحمراء وتنشر فيديو فاضح وهي تتحسس على جسدها بطريقة مثيرة وبدون "سروال".. شاهد

. فتاة عراقية فاتنة الجمال شاركت في برنامج ذا فويس على قناة MBC .. ظهرت كأنها حورية من الجنة ولم يستطع الفنان عاصي الحلاني تمالك نفسه أمام جمالها الشديد فكانت النهاية مفاجئة للجميع .."شاهد الفيديو"

. هل تذكرون الزوجة السابقة للمليادير السعودي الوليد بن طلال الأميرة "أميرة الطويل".. لن تصدقو من هو عريسها الجديد.. شاهدو الصور

Advertisements

. ما الذي يحدث في الكويت.. ولي العهد يتلقى تحذيراً طارئ، والدكتور عبدالله النفيسي يكشف عن كارثةً لن يسلم منها أحد !؟

. تحرش جماعي في السعودية اثناء الاحتفال باليوم الوطني .. هذة الفتاة الجميلة ارتدت ملابس فاضحة وفاتنة في كورنيش جدة وأثارت جنون الشباب فحدث لها مالم يكن بالحسبان.. شاهد

. عاجل: الحزن يخيم على السعودية فجر اليوم والديوان الملكي بصدر بيان هام ويعلن الحداد وتنكيس الاعلام

. علامات الساعة في الكويت .. مواطن يختلي بزوجة شقيقة في المطبخ ..وماحدث كان مفاجئ ولم يتخيلة أحد ..شاهد

. قناة MBC تبث حلقة صادمة لفتاة جميلة خانت زوجها مع طفل عمره 14عام.. شاهد كيف عاقبها الزوج على الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين.. "فيديو"

. "رانيا يوسف" تودع الصيف بصور ساخنة وتستعرض مناطقها الحساسة بطريقةً فاضحة.. شاهد

. رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور)

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وقالت أوزرلي في أوّل تصريحٍ لها: "إبنتي ستُبصر النور في كانون الثاني.. ولطالما أرادت ابنتي الكبرى لارا أخاً، ونحن ننشئ عائلتنا الخاصة".

يُذكر أن الممثلة التركية مريم اوزرلي كانت قد أنجبت ابنتها الأولى لارا قبل 7 سنوات من رجل الأعمال جان أتيش، ومن دون زواجٍ أيضاً.