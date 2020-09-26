شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصدر بارز وشفايف منفوخة .. الفنانة حلا الترك تصدم كل فتيات الخليج بظهور صارخ لا مثيل له ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في أحدث ظهور لها كشفت عن نيولوك جديد لفت الأنظار.

كانت حلا الترك قد انشغلت مؤخراً بتصوير لمنتج عدسات لاصقة طبية وظهرت بها بعيون ملونة وخصل شقراء في شعرها.

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حلا الترك اطلت على متابعيها بشعر أشقر تماماً لفت انظار متابعيها كيف بدت فبعضهم قام تشبيهها بنجمات بوليوود والبعض الآخر راق له اللوك الجديد.

تالقت حلا الترك ببنطال جينز ضيق وجاكيت كاروهات أسود وأبيض ناسبها تماماً وزاد اللون الأشقر في شعرها من درجة اسمرار لون بشرتها.

كانت حلا الترك قد اعتزلت السوشيال ميديا طويلاً وغابت عن الساحة في فترة تزامنت مع مرض والدها وإثارته الجدل بوضعه الصحي إلا أنها فضلت بقائها بعيداً.