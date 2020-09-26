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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية تتخذ هذا الاجراء وتحول العملة اليمنية الى ورقة لا قيمة لها

2020/09/26 الساعة 05:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



تداول ناشطون خبرا يفيد بطبع الحكومة الشرعية عملة جديدة بمواصفات شكل العملة القديمة . وآثار هذا الخبر مواقع التواصل الإجتماعي الذين رأوا في القرار نجاح كبير لمنع أحتكار العملة شمالا و منع فرصة المزايدة بها .. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: الشرعية تتخذ هذا الاجراء وتحول العملة اليمنية الى ورقة لا قيمة لها ترامب يوجه اتهامات خطيرة ضد السعودية والامارات في حرب اليمن مُقرَّب من "الحوثي" يكشف عن رسالة نقلتها سلطنة عمان إلى السعودية بشأن حرب اليمن وداعا للأدوية والعمليات الجراحية المكلفة..طريقة سهلة وبسيطة توقف تساقط الشعر تحذير من جوجل..امسح هذه التطبيقات من هاتفك لأنها ستسبب لك كارثة اذا ظهرت عليك هذه الاعراض والعلامات فسارع الى الطبيب قبل ان تندم وتدفع الثمن غاليا "ضاحي خلفان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عن مصيبة كورونا والفلوس تناول هذه التوابل لأنها تحميك وتحمي افراد اسرتك من 4 أمراض خطيرة Advertisements 5 نساء يمنيات يشاركن في مشاجرة عائلية في السعودية باستخدام الخناجر ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد يخطط للانتقام من أحد اهم افراد الاسرة المالكة في المملكة لأنه يشكل خطرا على نفوذ الامارات الدكتور عبدالله النفيسي يُقدم وثيقة هامة لـ"ولي العهد"ويحذر من أزمة عاصفة لن يسلم منها احد دراسة تحذر من تناول أجنحة ورقاب الدجاج ..تسبب عدة أمراض قاتلة.. تعرف عليها تناول الحلويات يتسبب في إصابتك بـ أمراض خطيرة ومزمنة.. إليك التفاصيل بعد قرار قطر والكويت.. بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن الأجانب ابنة الرئيس العراقي الراحل ’’رغد صدام حسين‘‘ .. تشعل تويتر بتغريدة مفاجئة عن السعودية "صفع وركل وضرب".. مشاجرة نسائية حامية في متنزه عام بالسعودية (فيديو) تناول هذه النبتة على الريق لأنها تقوي جهاز المناعة، وتخفض ضغط الدم، وتكافح أمراض القلب، وتنقي الجسم من السموم امنع نفسك وافراد عائلتك من هذا النوع من المشروبات لأنه يسبب مرض خطير لاشفاء منه أرقام مهولة ومبالغ خيالية.. سلطات صنعاء تصدر بيان هام بشأن شركة “قصر السلطانة” وتكشف مصير أموال المواطنين وحجم المبالغ فيما رأى آخرون أن هذا القرار أن صح يعد كارثة أخرى في انهيار العملة اليمنية و انهيارها بالعاصمة صنعاء مما يضاعف في تدهور الحالة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين ..

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