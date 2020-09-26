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صنعاء - ياسمين الخيامي - مُقرَّب من "الحوثي" يكشف عن رسالة نقلتها سلطنة عمان إلى السعودية بشأن حرب اليمن

كشف ناشط مُقرَّب من تنظيم "الحوثي" الموالي لإيران، عن رسالة نقلتها سلطنة عمان إلى السعودية بشأن حرب اليمن، كون مسقط تلعب دور الوساطة في الأزمة. وقال الناشط "أبو معتز اليمني": "المسؤولين في سلطنة عُمان أوصلوا رسالة من قيادة صنعاء إلى المملكة السعودية بأن أنصار الله جاهزون لتوجيه ضربة كبيرة جدًا لأحد أكبر المنشأت النفطية السعودية". ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: الشرعية تتخذ هذا الاجراء وتحول العملة اليمنية الى ورقة لا قيمة لها ترامب يوجه اتهامات خطيرة ضد السعودية والامارات في حرب اليمن مُقرَّب من "الحوثي" يكشف عن رسالة نقلتها سلطنة عمان إلى السعودية بشأن حرب اليمن وداعا للأدوية والعمليات الجراحية المكلفة..طريقة سهلة وبسيطة توقف تساقط الشعر تحذير من جوجل..امسح هذه التطبيقات من هاتفك لأنها ستسبب لك كارثة اذا ظهرت عليك هذه الاعراض والعلامات فسارع الى الطبيب قبل ان تندم وتدفع الثمن غاليا "ضاحي خلفان" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عن مصيبة كورونا والفلوس تناول هذه التوابل لأنها تحميك وتحمي افراد اسرتك من 4 أمراض خطيرة 5 نساء يمنيات يشاركن في مشاجرة عائلية في السعودية باستخدام الخناجر Advertisements ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد يخطط للانتقام من أحد اهم افراد الاسرة المالكة في المملكة لأنه يشكل خطرا على نفوذ الامارات الدكتور عبدالله النفيسي يُقدم وثيقة هامة لـ"ولي العهد"ويحذر من أزمة عاصفة لن يسلم منها احد دراسة تحذر من تناول أجنحة ورقاب الدجاج ..تسبب عدة أمراض قاتلة.. تعرف عليها تناول الحلويات يتسبب في إصابتك بـ أمراض خطيرة ومزمنة.. إليك التفاصيل بعد قرار قطر والكويت.. بيان عاجل من سلطنة عمان بشأن الأجانب ابنة الرئيس العراقي الراحل ’’رغد صدام حسين‘‘ .. تشعل تويتر بتغريدة مفاجئة عن السعودية "صفع وركل وضرب".. مشاجرة نسائية حامية في متنزه عام بالسعودية (فيديو) تناول هذه النبتة على الريق لأنها تقوي جهاز المناعة، وتخفض ضغط الدم، وتكافح أمراض القلب، وتنقي الجسم من السموم امنع نفسك وافراد عائلتك من هذا النوع من المشروبات لأنه يسبب مرض خطير لاشفاء منه أرقام مهولة ومبالغ خيالية.. سلطات صنعاء تصدر بيان هام بشأن شركة “قصر السلطانة” وتكشف مصير أموال المواطنين وحجم المبالغ وأشارت الناشط الحوثي، إلى أن الضربة العسكرية ستحدث إن "أقدم تحالف العدوان بقصف منشأة صافر كان ذلك عبر غارات طيران التحالف أو تفجير المنشأة عبر مرتزقة التحالف في مأرب". وفي السياق، حذَّرت السعودية مجلس الأمن الدولي، من أن "بقعة نفطية" شوهدت على مسافة 50 كيلومترا غرب ناقلة النفط "صافر"، ما ينذر بخطر تسريب 1.1 مليون برميل من الخام قبالة ساحل اليمن. وأكدت السعودية، أن الناقلة وصلت إلى حالة حرجة وأن الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية، وأن هذا الوضع الخطير يجب ألا يترك دون معالجته. وتنتظر "الأمم المتحدة" الإذن الرسمي من جماعة الحوثي اليمنية لإرسال مهمة إلى الناقلة "صافر" لإجراء تقييم فني وأي إصلاحات قد تكون ممكنة.

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