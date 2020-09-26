تعز: إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر وسط حضور جماهيري كبير

شهدت مدينة تعز، مساء اليوم الجمعة، حفل إيقاد شعلة العيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. وجرى إيقاد الشعلة في شارع جمال وسط حضور جماهيري كبير فيما أطلقت الألعاب النارية من قلعة القاهرة وتلة الأخوة. Advertisements وشارك في حفل أيقاد الشعلة، قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل وعددا من القيادات العسكرية والأمنية. ورفع المشاركون في الحفل أعلام الجمهورية اليمنية، وهتفوا بشعارات رافضة لانقلاب مليشيا الحوثي، باعتبارها امتدادا للحكم الإمامي الذي أسقطته ثورة 26سبتمبر عام1962م. ومن المقرر أن يقام صباح غد السبت، حفل كرنفالي جماهيري في شارع جمال.



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