غارات جوية تطال ثلاث محافظات وتسجبل 222 خرقا في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – محافظات



شن طيران العدوان السعودي ،الجمعة، 14 غارة جوية على محافظات مأرب وصعدة والجوف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 8 غارات على مديرية رحبة وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب و 3غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة وغارة على مديرية شدا وغارة على مديرية باقم في محافظة صعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 222 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 7 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الدريهمي والفازة .

وأضاف المصدر أن من بين الخروق تحليق طائرة حربية في أجواء الجاح و6 طائرات تجسسية في أجواء والتحيتا والجبلية والفازة وشارع الـ50 و33 خرقًا بقصف مدفعي و180 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

وقد استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين في قصف مدفعي سعودي ونيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه، كما أصيب مواطنين اثنين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة.