"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية لليوم الجمعة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية اليوم الجمعة 25 سبتمبر / أيلول 2020: - الحديدة.. قصة أم فقدت طفليها جراء جرائم الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/503094 - المشتركة تكسر محاولتي تسلل بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503093 - الحديدة.. الحوثية تقصف أحياء سكنية بحيس وتلحق أضرارًا بمنازل المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/503092 - مليشيا الحوثي تستهدف مزارع المواطنين جنوب غرب التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503091 - إصابة طفلة بطلق ناري جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في التحيتا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/503090 - طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع للمليشيا بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/503089 - الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان https://www.elyamnelaraby.com/503079 - كمين للقوات الحكومية يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/503078 - وزير الدفاع : سينتصر اليمنيون على المشروع الحوثي الإيراني ومأرب بعيدة على الأعداء https://www.elyamnelaraby.com/503076 - مجلس الظل الشبابي بخورمكسر يرصد أولويات الاحتياجات الخدمية للمواطنين https://www.elyamnelaraby.com/503073

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