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احتراق منزل مواطن بنيران حوثية في حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020

احتراق منزل مواطن بنيران حوثية في حيس جنوب الحديدة 

الخليج 365

احترق منزل مواطن، اليوم الجمعة، في منطقة دار ناجي بمديرية حيس جنوب الحديدة، بنيران مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا. 

 

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وقال مصدر محلي في حيس، أن منزل المواطن (سليمان دوبله) الواقع في منطقة دار ناجي غرب حيس، احترق بنيران الاسلحة الرشاشة الحوثية بعد عمليات استهداف المليشيات للمنطقة.

 

 وأضاف، أن المنزل احترق بالكامل، مما تسبب في إتلاف كل ما بداخله من ملابس واثاث ومواد خاصة بأفراد عائلة المواطن سليمان وخروجهم إلى العراء. 

 

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من استهداف الحوثيين للأحياء السكنية في التحيتا مما أسفر عن إصابة طفلة بطلق ناري، وكذا استهداف الأحياء السكنية في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة ضمن مسلسل جرائمها بحق المدنيين في ظل صمت وتغاضي أممي مريب

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