شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس هادي : يتلقي برقية تهنئة من الملك سلمان وولي عهده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الرئيس اليمني، اليوم الجمعة، برقيتان من الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة سبأ ان الرئيس عبدربه منصور هادي تلقى، اليوم، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،وذلك بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

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وأعرب الملك سلمان في البرقية باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية بموفور الأمن والاستقرار.

كما تلقى هادي،، برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وعبر ولي العهد في البرقية ،عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية دوام الأمن والاستقرار.