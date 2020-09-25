شكرا لمتابعة خبر عن المقدشي : يتحدث عن هجمة كبيرة على مدينة مأرب وعار حدث في سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن الشعب اليمني وقواته المسلحة عازم على إستعادة دولته وماضٍ نحو إنهاء التمرد والإنقلاب والحفاظ على أهداف ثورتي ال 26 من سبتمبر وال 14 من أكتوبر المجيدتين، وأن اليمنيين اليوم أكثر تمسكاً بتلك القيم والمكتسبات العظيمة.

وأشار الفريق المقدشي في تصريح له إلى أن التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة في مختلف ميادين الفداء والشرف لدحر مخلفات الإمامة والاستعمار تُعيد للثورة مجدها وللجمهورية ألقها في قلوب اليمنيين الذين يستلهمون معاني النضال والتضحية من بطولات الأحرار الأوائل ممّن قادوا مسيرة الكفاح والتحرر الوطني .. معتبراً أن ما قامت به جماعة الحوثي في 21 سبتمبر هو العار "والعار لن يُمحى إلا بإزالته وإزالة أدواته وجذوره.

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واضاف الشعب الذي اقتلع حصون الإمامة بالأمس قادرٌ على دفن مخلفاتها وأوهامها .. مؤكداً أن تلك الدماء الزكية ستضيء دروب المستقبل لليمن وستظل خالدة في ذاكرة الأجيال .

وهنأ وزير الدفاع القيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال الدكتور معين عبدالملك، بمناسبة العيد ال58 لثورة ال26 من سبتمبر والعيد ال57 لثورة ال14 من أكتوبر، اللتين مثّلتا لحظات فارقة في تاريخ اليمن .

وعبّر وزير الدفاع عن الفخر والاعتزاز بمواقف وبطولات قبائل مأرب والجوف والبيضاء وكل قبائل اليمن الذين يُقاتلون جماعة الحوثي في كل مكان وبما يقدمونه من تضحيات غالية إلى جانب أبطال القوات المسلحة .. لافتاً إلى أن أبطال الجيش والمقاومة يُقاتلون جنباً إلى جنب؛ ويضحون بأرواحهم ودمائهم، والشعب بكل فئاته يُقاتل دفاعا عن أرضه وعقيدته ومستقبل أجياله، ولا فرق بين جيش ومقاومة .

وقال الفريق المقدشي : واثقون بالله وبشعبنا وقيادتنا السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية؛ بأننا سننتصر على المشروع الحوثي الإيراني الذي لا يستهدف اليمن فقط؛ ولكنه يستهدف المنطقة العربية بكاملها.. ولدينا ثقة ثابتة بأن الجيش الوطني قادرٌ على تحقيق النصر مهما كانت العوائق والتحديات.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي حشدت مقاتليها وأسلحتها لشن هجمة كبيرة نحو مأرب .. مطمئناً في الوقت نفسه الجميع أنه لاخوف على مأرب، وأن مأرب وصنعاء وكل اليمن ستكون بعيدة على الأعداء، وأن الباطل سينتهي عمّا قريب .

وأكد وزير الدفاع أن الجيش الوطني الذي يتم إعادة بنائه منذ ما بعد 2015 هو امتداد للجيش الوطني الذي تم تشكيله بعد ثورة 26 سبتمبر، ووفق ذات الخطوات والآليات وذات الأهداف المتمثلة في القضاء على العنصرية والتمييز وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية.

وأوضح أن جميع أحرار اليمن بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وجميع القبائل هبّوا لمقاومة جماعة الحوثي التي تمثل مخلفات الإمامة، مثلما فعل الآباء والأجداد في سبتمبر 62 في مقاومة الإمامة والكهنوت وتم دمجهم بعد الثورة ضمن القوات المسلحة .. مشيراً إلى أنه تم دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني الذي تشكّل بدرجة أساسية من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الذين حافظوا على الشرف العسكري وأوفوا بالقسم وانحازوا للوطن والدولة ووقفوا في وجه مشاريع التمرد والإرهاب.

وثمّن الفريق المقدشي جهود ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية لمساندة الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره ومواقفهم العروبية الشجاعة لمواجهة المخططات الإيرانية وأدواتها التخريبية الساعية للعبث بالأمن القومي العربي وتهديد المصالح العالمية.