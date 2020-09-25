الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطيح بـ الأمير محمد بن سلمان اذهب لتربية الأغنام !!

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بوتين لمحمد بن سلمان اذهب لتربية الأغنام !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الأنباء حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قال فيها أن بلاده سيطرت على كافة أسواق النفط ؛ وأنه سيعمل على “إعادة السعودية وابن سلمان إلى تربية الأغنام من جديد”.

وربطت وسائل إعلام دولية تصريحات بوتين بعلاقته المتوترة بوولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بعد مكالمة سابقة جرت بين الطرفين.

وبحسب ما كشفه موقع “ميدلت إيست آي” البريطاني، فإن مكالمة جرت بين بوتين ومحمد بن سلمان، وكان الأخير عدوانيا وأعطى إنذارا، ثم هدد بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلسوف تبدأ السعودية بشن حرب أسعار.

وأوضح المصدر ذانه، أن المكالمة كانت شخصية جداً، ورفع الاثنان صوتيهما على بعض. وأن بوتين رفض الإنذار وانتهت المكالمة على نحو سيئ. وذلك قبل اجتماع أوبك بلس يوم السادس من مارس الماضي.