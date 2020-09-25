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صنعاء - ياسمين الخيامي - أرقام مهولة ومبالغ خيالية.. سلطات صنعاء تصدر بيان هام بشأن شركة “قصر السلطانة” وتكشف مصير أموال المواطنين وحجم المبالغ

كشفت جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، عن مصير مليارات دفعها المواطنون لشركات نشطت باسم استثمار الاموال مثل “السلطانة” و”اعمار تهامة” و”الهاني للعسل”، وأغلقتها سلطات الجماعة في وقت سابق، بدعوى “افتقادها ترخيص مزاولة النشاط، وانتحال صفة تجارية”.

وقالت الجماعة في بيان صادر عن “النيابة العامة في العاصمة صنعاء”: إنها “تنظر في بعض القضايا المتعلقة بكيانات تمارس انشطة شركات المساهمة، وتمكنت تحقيقاتها حتى الان من ضبط وتحريز مبالغ من اموال المواطنين المسلمة لها”.

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أرقام مهولة ومبالغ خيالية.. سلطات صنعاء تصدر بيان هام بشأن شركة “قصر السلطانة” وتكشف مصير أموال المواطنين وحجم المبالغ

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مضيفة: أن “جهود النيابة والاجهزة الامنية في اجراءات التحقيق والتحري والضبط وتتبع اموال المواطنين المسلمة لثلاثة كيانات تمارس انشطة شركات مساهمة، أسفرت حتى الان عن ضبط وتوريد 10 مليارات و735 مليون و726 الف ريال، وعددا من العقارات”.





مصير أموال المواطنين شركة “قصر السلطانة”

وتابعت: إنه “فيما يخص قضية ما يسمى مشغل قصر السلطانة، اسفرت التحقيقات عن ضبط وتوريد مبلغ (1.312.447.453) ريال ومبلغ (1.584.215) دولار امريكي ومبلغ (19.153.902) ريال سعودي” وهو ما يعادل اجمالي (5327600773) ريالا.

موضحة أن هذه المبالغ المضبوطة من اموال المواطنين المسلمة لهذا الكيان (السلطانة) “أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية، بالإضافة إلى الأصول العقارية (أراضي ومباني) تم شرائها من قبل المتهمين”.

وقالت: إن عددا من المتهمين ومن المندوبات اشتروا عقارات من الأموال المتحصلة من المواطنين وتم تحريز عدد من أصول ومستندات تلك العقارات ورصدها باعتبارها سُجلت بأسمائهم وأقاربهم وليس باسم كيان السلطانة، بما لا يكفل أو يضمن حقوق المواطنين”.

مضيفة: “فيما يخص قضية ما يسمى شركة إعمار تهامة، فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وإجراءات التحقيق عن ضبط وتوريد مبلغ (2.101.659.701) ريال، و(146.731) دولار، و(74.200) ريال سعودي” ما يعادل إجمالي (2201570301) ريال يمني”.

وتابعت: “أودعت حسابات أمانات النيابة العامة في البنك المركزي لحين استكمال إجراءات القضية”. مردفة: “كما أفصح المتهم الرئيسي في تلك القضية في تحقيقات النيابة عن عدد من الأصول العقارية (أراضي) تم شرائها باسمه وأسماء أشخاص على علاقة به من أقاربه وغيرهم”.

ونوهت بأنه “يجري فريق الفحص والمراجعة مراجعة بيانات ووثائق القضية ورفع تقرير بذلك لاتخاذ القرار اللازم قانوناً بشأنها”. مشيرة إلى قضية كيان ثالث من النوع نفسه منظورة لديها وتجري بشأنها اجراءات التحقيق والضبط والتتبع لأموال المواطنين المسلمة له.

ووفقا لبيان النيابة العامة في صنعاء، فإنه “ما يخص قضية ما يسمى بشركة الهاني للعسل، والذي أقدم مواطنون على تقديم أموالهم للمساهمة بالعملة الأجنبية لديه بنشاط للمذكور خارج اليمن فقد أسفرت نتائج تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة عن ضبط مبلغ (5.344.259) دولار”.

مضيفة أن هذا المبلغ الذي يعادل (3206555400) ريال يمني بسعر صرف صنعاء (600 ريال للدولار و160 ريالا للريال السعودي)، تم تتبعه وضبطه “لدى إحدى مؤسسات الصرافة وأودع حساب أمانات النيابة العامة في البنك المركزي على ذمة القضية”.

وأكدت النيابة العامة أنها “ما تزال بصدد استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها وبانتظار ما سوف تسفر عنه أعمال الخبراء من فريق الفحص والمراجعة والتحليل المالي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الأمنية في نتائج فحص وتحليل عشرات الالاف من الوثائق والمستندات”.

مصير أموال المواطنين شركة “قصر السلطانة”

مردفة: “لمعرفة حجم الأموال التي تم تحصيلها من المواطنين التي قدمت إلى تلك الكيانات غير القانونية ومعرفة مصيرها بما يكفل استعادتها للحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم والحفاظ على الاقتصاد الوطني والتصرف في القضية وفقاً للقانون على ضوء ما يثبت في ملف القضية”.

وأرجعت النيابة اصدارها البيان، إلى ما سمته “تناول العديد من وسائل الإعلام بصورة مشوهة” هذه القضايا. داعية وسائل الاعلام إلى أن “تكون سنداً وعوناً للسلطة القضائية ليتسنى لها القيام بواجباتها القانوني في القضايا المنظورة أمامها وتحري الحقيقة بشفافية ومصداقية”.

يشار إلى أن شركات ظهرت في مناطق سيطرة الحوثي تزعم انها استثمارية للاموال وتعد المواطنين بتسليمهم نهاية كل شهر مبلغ ارباحا مغرية مع امكانية سحب اموالهم في اي وقت يريدون، ولا يعرف على وجه الدقة بعد اجمالي حجم الاموال التي سحبتها هذه الشركات من المواطنين.