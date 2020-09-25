العرادة يفتتح مختبر (PCR) بمحافظة مارب لفحص اليمنيين المغادرين إلى السعودية و الخليج

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يزيد بن سلمان - شبوة -
افتتح محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان بن علي العرادة، الخميس، مختبر (PCR) و 40 وحدة عناية مركزة موزعة في جميع مستشفيات المحافظة بكلفة مليون و500 ألف دولار.
وقال مصدر بمنفذ الوديعة ، أنه تم اعتماد مختبر لفحص كورونا في المستشفى العسكري بمارب، للتخفيف من معاناة اليمنيين الراغبين بالسفر الى المملكة العربية السعودية، ودول الخليج.
وكانت وزارة الصحة اعتمدت عدة مختبرات لفحص المغتربين اليمنيين من فيروس كورونا، المغادرين عبر منفذ الوديعة الى السعودية، بمحافظات حضرموت وعدن.
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