شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلية تعز تدعو لحضور برنامج مراسيم الإحتفاء بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020 تعز - الخليج 365 وجهت السلطة المحلية في محافظة تعز، دعوة عامة لحضور برنامج مراسيم الإحتفاء بالذكرى الـ58 لثورة سبتمبر.

وقال بيان صادر عن السلطة المحلية "برعايــــة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي ومحافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، تدعوكــــم السلطة المحلية - تعز ، لحضور مراسيم الاحتفاء بالذكرى الـ 58 لثورة ٢٦ سبتمبر وفق البرنامج التالي : ١/الجمعة ٢٥ سبتمبر / الـ ٨ مساء Advertisements إيقاد الشعلة | شارع جمال - أمام بوابة المحافظة. ٢/السبت ٢٦ سبتمبر الـ ٩ صباحاً الكرنفال الجماهيري على امتداد شارع جمال. ٣/الإثنين ٢٨ سبتمبر / الـ ٨ مساءً سهرة الحفل الفني والخطابي منتزه التعاون.

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