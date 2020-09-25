شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمنية : توجه دعوة عاجلة للمجلس الانتقالي .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت الخارجية اليمنية، مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أن يحترم التزاماته ويكف عن العرقلة لآلية تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي اللقاء بين وزير الخارجية، والقائم بأعمال السفارة البريطانية في اليمن سايمون سمارت، طالب الوزير من المجلس الانتقالي سرعة إخراج الوحدات العسكرية من عدن وتمكين مدير الامن الجديد من اداء مهامه.

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وأشار الوزير الحضرمي في اللقاء إلى تنفيذ الحكومة التزاماتها بموجب الآلية بما في ذلك تعيين المحافظ ومدير الامن للعاصمة المؤقتة عدن، مشددا على ضرورة احترام وتنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي لالتزاماته والكف عن عرقلة تنفيذ الآلية لاسيما فيما يتصل بخروج الوحدات العسكرية من عدن وتمكين مدير الامن الجديد من اداء مهامه.

وقال الحضرمي، إن الحكومة تطلع إلى سرعة تطبيع الأوضاع في محافظة ارخبيل سقطرى وانهاء التمرد العسكري فيها والحفاظ على أمن وسلمية الجزيرة.

من جانبه عبر القائم بالأعمال البريطاني عن قلق بلاده من تفاقم الكارثة الانسانية في اليمن.. مؤكدا استمرار بلاده في تقديم المساعدة في حل القضايا المختلفة وفي مقدمتها قضية صافر ودعمها لجهود المبعوث الاممي.