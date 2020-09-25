شكرا لمتابعة خبر عن طارق صالح .. يوجه رسالة نارية للحوثيون في الذكرى الـ58 لثورة 26 من سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه قائد قوات المقاومة الوطنية، وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020م، رسالة نارية إلى جماعة الحوثي، في الذكرى الـ58 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ، على أنه لن تهزم ثورة 26 سبتمبر ولن ينتصر الخونة والعملاء وحكم الإمامة والكهنوت مهما كانت المؤامرات والتحديات.

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وختم تغريدته قائلا: الله أكبر فوق كيد المعتدي .. تحيا الجمهورية اليمنية.

وتعد قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، أحد مكونات القوات اليمنية المشتركة التي تضم أيضاً قوات العمالقة والمقاومة التهامية.

*المشهد اليمني