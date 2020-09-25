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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر محاولتي تسلل بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة محاولتي تسلل للمليشيات الحوثية في قطاع مدينة حيس جنوب الحديدة، واوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.
وقال مصدر عسكري في حيس، ان وحدات القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية من جهتي الشمال والشرق اشتبكت مع عناصر حوثية حاولت الاقتراب من مواقعها.
وأكد، أن عدداً من عناصر مليشيات الحوثي لقيو مصرعهم وأصيب آخرون في المواجهات العنيفة، فيما أضطر الناجون إلى الفرار مكسورين مختلفين وراءهم أذيال الهزيمة.
يذكر أن القوات المشتركة أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للحوثيين في ذات المديرية وكبدتهم خسائر فادحة جراء خروقاتهم المتصاعدة للهدنة الأممية.
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