الحديدة.. الحوثية تقصف أحياء سكنية بحيس وتلحق أضرارًا بمنازل المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت المليشيات الحوثية - الذراع الإيرنية - في اليمن قصفها للاحياء السكنية المأهولة بالسكان في مركز مدينة حيس جنوب الحديدة، وألحقت أضرارًا جسيمة بمنازل المواطنين.

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مصادر محلية في حيس قالت، إن المليشيات الحوثية قامت بقصف أحياء سكنية مأهولة بالسكان بقذائف الهاون الثقيلة عيار 120، وقذائف RBG، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة في الوقت نفسه.

وأضافت المصادر أن قصف المليشيات سبب أضرارا جسيمة بعدد من منازل وممتلكات المواطنين بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات.

وكثفت المليشيات الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين الأبرياء في قرى ومدن محافظة الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام 2018م.