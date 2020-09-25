شكرا لبحثكم عن خبر اتصالات واي تلحق بعد سبأ فون من صنعاء إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر في وزارة الاتصالات بعدن، إن شركة الهاتف النقال “واي” ستبدأ عملها من “عدن” بعد أن اشتراها “مستثمرون سعوديون وخليجيون”.

وأكد أن الشركة “استكملت كل إجراءات تأسيسها كشركة جديدة تتأسس في عدن، ولم يعد لها أي وجود قانوني في صنعاء.

وفقاً للمصدر فإن ملاك الشركة الجدد “اشتروا كافة التجهيزات وبتقنيات حديثة ومتطورة وبمواصفات عالمية تدخل فضاء الاتصال لأول مرة في اليمن”.

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مؤكداً أن “المعدات والتقنيات موجودة الآن في عدن وتم تشغيلها ولم يتبق إلا اللمسات الأخيرة”.

ونفى المصدر أي “علاقة لأولاد الرئيس هادي أو أقاربه بشركة واي لا من قريب ولا من بعيد”.

وكانت قد اعلنت شركة سبأفون للإتصالات الأسبوع الماضي نقل مقرها الرئيسي الى عدن.