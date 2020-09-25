طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع للمليشيا بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020 الجوف - الخليج 365 كثف طيران التحالف العربي، من غاراته الجوية على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

Advertisements وذكر مصدر عسكري، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف بعدة غارة مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الإنقلابية في مناطق مختلفة بجبهات الجوف. وأضاف، بأن القصف الجوي للتحالف دمر عربة bmb وثلاثة أطقم مع الأفراد، كما استهدف 5 أفراد وعيار 14 ومخزن ذخيرة في المرازيق والجدافر واستهدف بعدة غارات مركز اتصالات ومنصة صاروخ كاتيوشا فردي في اللبنات،

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