شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شبوة/خاص قالت مصادر قبيلة في محافظة شبوة أن قتلى وجرحى سقطو في اشتباكات مسلحة في مديرية نصاب. Advertisements وأوضحت المصادر أن الشيخ علوي بن محمد احمد الديولي لقي مصرعة، بقضية ثار اليوم الجمعة. وأضافات المصادر ان عدد من الجرحى سقط أثر الاشتباكات القبلية في مديرية نصاب. وتشهد جميع قرى ومديريات محافظة شبوة انفلات امني كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شيخ قبلي برصاص مسلحين في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.