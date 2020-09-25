الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على عدداً من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب مزاعم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو " إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل اباد وأرومية ووكيل اباد". واضاف بومبيو في بيان له " هناك تقارير عن أن سادتي وهو قاض في الفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، كان مشرفا على إحدى محاكمات المصارع الايراني الضحية نويد أفكاري الذي تم تعذيبه من قبل المسؤولين الإيرانيين". واشار الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز ،الى إن العقوبات استهدفت قاضياً حكم بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أفكاري أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018 ،ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس. وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين منخرطين في برنامجها النووي والخاص بالأسلحة لإظهار تصميمها على استئناف جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

