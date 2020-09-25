كمين للقوات الحكومية يوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020

صنعاء - الخليج 365 قُتل وجُرح عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، ، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني، في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء. وقال موقع" سبتمبر نت"، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت فجر اليوم، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبل “المضابيع”، بجبهة نجد العتق، وشنت عليها هجوما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.



ونقل الموقع عن قائد اللواء 81 مشاه العميد الركن عبدالوهاب أسعد قوله، إن مليشيا الحوثي المتمردة، تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بنيران أبطال الجيش، في عدة مواقع بجبهة نجد العتق. ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع المليشيا المتمردة وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وأكد أن أبطال الجيش يتمتعون بجاهزية مرتفعة، وروح معنوية عالية تعانق السماء. والأربعاء، قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيات الحوثي في كمين مماثل نفذه الجيش في جبهة صلب بمديرية نهم.