شكرا لبحثكم عن خبر أول بيان من الأمم المتحدة بشأن العملة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 25 بالمئة، منذ مطلع العام الجاري 2020.

وحذرت في بيان صادرعن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الأممية، من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح البيان: "فقدت العملة 25 بالمئة من قيمتها خلال 2020 وحده.. ونظرا لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية آخذة في النفاد، فقد لا يتمكن اليمن من استيراد الغذاء، ما يهدد بوقوع الملايين في براثن الجوع".

وأشار البيان إلى تصاعد الصراع عبر أكثر من 40 جبهة في اليمن، وباتت تكلفة الأغذية الأساسية أعلى من أي وقت مضى.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي قوله:"هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني والتمويل وتحقيق السلام في نهاية المطاف.. في 2018 أنقذنا اليمن من حافة الهاوية.. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى، إذا حصلنا على الأموال".

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وزاد: "تتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج يوميا، بسبب التأخيرات البيروقراطية، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي شخص للحصول على المساعدة الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء (في إشارة إلى جماعة الحوثي)".

وفي وقت سباق، أعلن البنك المركزي اليمني وقف التحويلات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، بحيث تنحصر فقط على العملة المحلية (الريال).

وجاء في تعميم أصدره البنك في وقت متأخر، الأربعاء: "يمنع القيام بالحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية بشكل كامل، على أن تتم الحوالات الداخلية بالعملة المحلية (الريال)".

وتقتصر عمليات السحب والإيداع لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية، على الفروع التي تتواجد بها تلك الحسابات.

وخلال الأيام القليلة الماضية أغلقت جمعية الصرافين اليمنيين، محال الصرافة في عدن وعدة محافظات بعد وصول الدولار الى 850 ريالا، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الرئيسية.