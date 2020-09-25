شكرا لبحثكم عن خبر شاهد غنائم الحوثيين في مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغتنمت قوات الشرعية امس عشرات الاطقم في جبهة رحبه بمحافظة مأرب شرق البلاد. جاء ذلك الغنائم بعد مواجهات مع الحوثيين في جبهة رحبه. وقال مصدر مصدر عسكري انه ‏يوم الغنائم في جبهات رحبه. ونوه بالقول ان جماعة الحوثي تركت طقومها وفرت خمسة أطقم من الغنائم.

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