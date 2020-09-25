شكرا لبحثكم عن خبر الحكم باعدام الوزيرة نادية السقاف ومصادرة جميع اموالها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر قضائية وحقوقية، الخميس، أن محكمة حوثية بصنعاء، قضت بإعدام وزيرة يمنية ومصادرة ممتلكاتها.

وذكرت المصادر "، أن المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، قضت في جلسة محاكمة غيابية لعدد من مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها، بإعدام وزيرة الإعلام السابقة نادية عبدالعزيز السقاف، ومصادرة أموالها.

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ونوهت المصادر بأن جريمتها وفقا لقرار الاتهام الحوثي، المرفوع من النيابة الجزائية بأنها ظهرت في مؤتمر الرياض، بتهمة ارتكابها لجريمة المساس باستقلال الجمهورية وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وتعمل المليشيا على إجراء محاكمة صورية لقيادات الحكومة اليمنية المعترف بها.