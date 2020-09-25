اشتباكات مسلحة بين فصائل المرتزقة في محافظة عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اندلعت اشتباكات عنيفة ، الخميس، بين فصائل مرتزقة العدوان في مديرية المنصورة بمحافظة عدن الواقعة تجت سلطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات دارت في حي حاشد ومقر الأمن السياسي بين فصائل تابعة لما يسمى ” الانتقال الجنوبي”.. مشيرة إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين واعطب طقم عسكري .
ولفت المصدر إلى أن سبب الاشتباكات بين المرتزقة على خلفية التنازع على الأراضي ومحاولة السيطرة عليها من قبل المسؤولين الأمنيين في ” الانتقالي الجنوبي” .
الجدير بالذكر أن محافظة عدن تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق واندلاع اشتباكات وعمليات اغتيال وسرقة وقتل واغتصاب بشكل شبه يومي.
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