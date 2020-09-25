شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن استشهاد قيادي عسكري بارز بالجيش الوطني في مأرب .. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع اليمنية وقيادة المنطقة العسكرية السابعة، استشهاد العميد أحسن علي محمد بادر، عمليات اللواء 72 مشاة.

وقالت القيادة في بيان النعي، إن العميد بادر استشهد وهو يواجه جماعة الحوثي في المعارك الدائرة بمحافظتي مأرب والجوف.

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وقالت المنطقة في بيان النعي إن الشهيد العميد أحسن علي بادر، ختم أدواره البطولية والنضالية في صفوف القوات المسلحة، باستشهاده، في أحد الخنادق الأمامية وهو يسطر البطولات مع زملائه ورفقاء السلاح.

وينتمي العميد “بادر” إلى مديرية الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء، وهو من القيادات الكبيرة في الجيش الوطني.