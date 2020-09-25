شكرا لمتابعة خبر عن مجزرة مروعة بحق مجندي الجيش الوطني في محور علب ومصادر تشكف لـ’’سمابرس‘‘عن سقوط أكثر من 80 شهيد وجريح كحصيلة أوليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع اليمنية لــ’’سمابرس‘‘، بان طيران التحالف إرتكب مجزرة جماعية بحق مجندي الجيش الوطني مساء امس الخميس، أثناء استلامها الراتب في محور علب شمال اليمن .

وأكدت المصادر، سقوط أكثر من 80 شهيد وجريح من الجيش اليمني في محور علب الحد الجنوبي السعودي بغارات جوية خاطئة لطيران التحالف، مشيرة إلى أن القصف استهدف المجندين اثناء استلامهم للراتب .

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الى ذلك تحدثت مصادر اعلامية محلية أن القصف كان من قبل طيران الحوثي المسير، ولم تتضح لدينا الصورة حول تاكيدات المصدر، اي الروايات اصدق هل كان القصف من قبل الطيران السعودي ام بطائرات حوثية .

وخلال الساعات القادمة سنوافيكم بالخبر اليقين بشان القصف اما الحادثة فهي صحيحة من حيث سقوط شهداء وجرحى.