شكرا لمتابعة خبر عن من مدينة مأرب الجيش الوطني .. يوجه دعوة عامة للمواطنين في مختلف المحافظات اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه الجيش الوطني، الذي يتخذ من محافظة مأرب مقرا له، دعوة عامة للمواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، للمشاركة في الحملة الإلكترونية للاحتفاء بالذكرى الـ58 من ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وقالت صحيفة الجيش الوطني، إن حملة إلكترونية تنطلق الساعة الثامنة مساء من اليوم الجمعة، للاحتفاء بالذكرى الـ58 من ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

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ودعت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة إلى المشاركة الفاعلة بالحملة الإلكترونية، والتي ستكون باهشتاج (#26سبتمبر_ثوره_متجدده)، والتي تأتي واليمنيون وجيشه يناجزون مخلفات الإمامة والكهنوت التي ثار عليها الآباء والأجداد، وتوجوا ثورتهم بثورة الـ26 سبتمبر الخالدة.

وبحسب صحيفة الجيش سبتمبر نت فإن الحملة والتي ستنطلق الساعة الثامنة مساء من يوم غد، ستعد ضمن فعاليات أخرى ستقيمها للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، التي أرادت أن يتخلص اليمنيون من الجهل والفقر والمرض، الثالوث الذي تحاول جماعة الحوثي فرضه اليوم مجدداً إلا أن الأحرار لهم بالمرصاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن دائرة التوجيه المعنوي، نفذت صباح الخميس، بمشاركة دائرة العلاقات العامة، ومكتب الشباب والرياضة بمأرب، عروضاً كرنفالية احتفاء بالمناسبة، جابت فيه فرقة الموسيقى العسكرية وفرق أخرى كشفية وطلابية شوارع مدينة مأرب، مقدمة المقطوعات الوطنية والفرائحية المعبرة عن الثورة السبتمبرية الخالدة.