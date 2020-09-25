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عدن - ياسمين التهامي - تعز تدشن المخيم الطبي المجاني لمرضى العيون بمستشفي الثورة

حسام الخرباش

دشنا وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحيه الدكتورة ايلان عبدالحق المخيم الجراحي المجاني لإزالة المياة البيضاء وزراعة العدسات، الذي تنفذه الندوة العالية للشباب الإسلامي العمليات المجانية في مخيم النور الطبي للعيون في محافظة تعز لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وتوزيع الأدوية مجانا.. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements و يهدف المخيم إلى إعادة النور للعيون والتخفيف من معانات المواطنين والمتضررين والنازحين وخاصة كبار السن .. وقد شهد المخيم إقبالاً كبيراً خلال مرحلة التشخيص الاولية والمتمثلة بالفحص والمعاينة لعدد 1850 فردا , ليتم إختيار عدد ١٥٠ مريضا ستجرى لهم العمليات ... هذا وقد أشادت وكيلة محافظة تعز بالدور الذي يقوم به هذا المخيم خاصة لذوي الحاجة من أمراض العيون والذين لم يتمكنوا من إجراء العمليات نتيجة للحالة المادية كما شكرت ا لندوة العالمية للشباب الإسلامي مثمنة جهودها الملموسة في مدينة تعز , متمنية مزيدا من العطاء والبذل لهذه المدينة المنكوبة والمحاصرة.

وقد أشاد مدير الشؤون الاجتماعية بالمحافظة الأستاذ / عبده علي بالدور الريادي للندوة العالمية في إغاثة هذه المحافظة المحاصرة وتميزها بالمشاريع النوعية. هذا وسيستمر إجراء العمليات لمدة ثلاث ايام متواصله

حضر التدشين الاستاذ عبده علي مدير الشئون الاجتماعية والعمل ورئيس قسم العيون بمستشفى الثورة.

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