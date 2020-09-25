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صنعاء - ياسمين الخيامي - تفاصيل خاصة...قوات الحوثيين تحتجز عدداً من أبناء الجنرال علي محسن الأحمر وأحفاده وعدد كبير من أفراد أسرته وهكذا جرت صفقة تحرير أحد أبناء الجنرال

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