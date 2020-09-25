شكرا لبحثكم عن خبر [الجمعه 25 سبتمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الجمعه 25 سبتمبر 2020م كالتالي : رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون - جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع : 1130 ظهرا. (توقيت جده). Advertisements الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 602 خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 2030 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 0100 بعد منتصف ليل اليوم التالي السبت الموافق 26 سبتمبر. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 1900 مساء. الوصول: 2100 مساء. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2200 مساء. (توقيت جده). الوصول: 2359 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر [الجمعه 25 سبتمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.