افتتاح مشاريع مياه بمارب بكلفة 315 الف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح فرع الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة مأرب اليوم ودشن تسعة مشاريع مياه في ريف مديرية المدينة، ومديريتي الوادي وصرواح يستفيد منها اكثر من 10 الاف نسمة من النازحين والمجتمع المضيف، الى جانب توزيع 1230 خزان مياه بلاستيكي سعة كل منها 500 لتر للاسر النازحة والمتضررة من السيول، وبكلفة اجمالية 315 الف دولار بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة والبنك الدولي.



حيث شملت المشاريع التي افتتحها مدير فرع الهيئة الدكتور علي هذال ـ بالتزامن مع الاحتفاء بالعيد الوطني الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، والعيد الـ57 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ـ اعادة تأهيل وتطوير عددا من مشاريع المياه في المناطق التي تخدم مخيمات النازحين، تضمنت افتتاح مشروع مياه الخسيف بعد اعادة تأهيلية وتحسين الشبكة وخطوط توزيع المياه المخيمات في المنطقة، وتشغيل مشروع مياه الخشعة، عقب توفير خزان توزيع مياه رئيسي للمشروع وبسعة عشرة الف لتر مع شبكة توصيل وتوزيع للمياه الى مخيم الخشعة للنازحين.

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كما جرى افتتاح مشروع مياه المعاشير بمديرية الوادي بعد توفير خزان مياه رئيسي بلاستيكي بسعة عشرة الاف لتر و شبكة اسالة رئيسية وخطوط توزيع فرعية للمياه الى مخيمات النازحين في المعاشير، وافتتاح اعمال خط ضخ المياه في مشروع آل هجلان وشبكة توزيع للمستفيدين وسط مخيم هجلان،

وجرى تدشين خزاني مياه برجية جرى بنائهما بسعة 50 متر مكعب لكل خزان في لمشروعي مياه خشعة العبيدي وخشعة آل مساعد مع شبكتي إسالة وغرفتي ضخ وغرفتي كلورة للمياه، الى جانب افتتاح مشروع مياه الراكه بعد انتهاء اعمال بناء خزان برجي سعة 30 متر مكعب وغرفة كلورة وخط ضخ واسالة للمياه مع عمل خمس نقاط توزيع المياه للمستفيدين من المجتمع المضيف.

اما في مديرية المدينة فقد تم اعادة افتتاح مشروع مياه منين الحدد بعد استكمال اعمال تأهيله والتي شملت توفير مضخة مياه وغرفة ضخ مع تأهيل خط الضخ وتحسين شبكة الإسالة وترميم الخزان البرجي.

فيما جرى تشغيل خط نقل المياه الجديد الذي تم اضافته لمشروع مياه ال هيال في منطقة ذنة بمديرية صرواح، من خزان المشروع الرئيس الى تجمعات النازحين بالمنطقة بطول 1300 متر.