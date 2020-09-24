أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

طلاق القاصرات ينخر النسيج الإجتماعي في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502938/ الأحد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر https://www.elyamnelaraby.com/502953/ الحضرمي يحمل ميليشيا الحوثي مسئولية الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن https://www.elyamnelaraby.com/502954/ صدى الإبداع: نطمح إلى أن نجتاح المسارح العربية والعالمية لنشر رسالتنا الموسيقية «حوار» https://www.elyamnelaraby.com/502958/ حضرموت.. جسر "ابن سيناء" البحري يعود للحياة من جديد “صور“ Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/502987 عرض كرنفالي في شوارع مدينة مأرب إحتفاءاً بثورتي سبتمبر وأكتوبر https://www.elyamnelaraby.com/502992/ هادي يدعو لاستنفار دولي لمساندة اليمن واليمنيين وإنهاء انقلاب الحوثي وقضية صافر https://www.elyamnelaraby.com/503005 مصدر حكومي يوضح بالأرقام الانفاق الحكومي في حضرموت ويؤكد التزام الحكومة بمعالجة مشاكل المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/503017 البرلمان رداً على تصريحات جباري : التحالف العربي كسر ظهر الإنقلابب وأخرجه من ثلثي اليمن https://www.elyamnelaraby.com/503027/ مصرع عدد من عناصر الحوثي في كمين بجبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/503037

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