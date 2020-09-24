نائب الرئيس يعزي في وفاة الباحث عبدالفتاح البتول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الكاتب والباحث الأستاذ عبدالفتاح محمد البتول، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والفكري.

Advertisements وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى قيس وأسامة وليث عبدالفتاح البتول، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها من خلال معركة الوعي الفكري والسياسي المبكر وإنتاجه الأدبي الجمهوري الواعي، الحريص على مكاسب الوطن من كل محاولات إعادة اليمن إلى الوراء، علاوة على إسهامات الفقيد البارزة في رفد المكتبة الثقافية بعدد من الكتب والأبحاث. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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