شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح بازار المنتجات النسوية بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، البازار الأول لعرض المنتجات النسوية لمتدربات دورتي الخياطة والكوافير ضمن مشروع الحماية وتعزيز سبل العيش بالمساحات الآمنة للنساء والفتيات الذي تنفذه منظمة CSSW YEMEN وتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



واطلع التميمي على أقسام المعرض ومنتجاته، التي ساهم فيها 50 مشاركة من المستفيدين من دورتي الخياطة والكوافي، مشيدا بهذه الأنشطة النوعية التي تهدف الى تنمية المرأة وتأهيلها بما يمكنها من إيجاد فرصة عمل مناسبة تؤمّن لها العيش الكريم ، مؤكدا السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع.

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