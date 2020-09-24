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عدن - ياسمين التهامي - بازار نسوي تسويقي لعرض المنتجات المستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي بالمهرة

لميس الأصبحي



بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتنفيذ CSSW YEMEN أقام مشروع الحماية ودعم سبل العيش اول بازار مفتوح لعرض المنتجات للمستفيدات من برامج التدريب والتمكين الاقتصادي.

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جديد اب برس

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البازار الذي افتتحه اليوم الخميس وكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار محمد سعيد بن عويض بقاعة الزعفران وبحضور نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ سالم سويلم وصية البخيت رئيسة إتحاد نساء اليمن ومنسق مشروع حماية ودعم سبل العيش سيف فرحان الشرعبي.



احتوى البازار على منتجات لعد 75 من النساء اللاتي استفدن من مشروع دعم سبل العيش بمدينة الغيضة في مجال الخياطةو الكوافير وصناعة البخور والعطور وتربية المواشي ،وشمل البازار ايضا اقسام للملابس والازياء ومشغولات يدوية وحلويات ومعجنات وحقائب ونقش.



وطاف وكيل اول محافظة المهرة بالاقسام المختلفة البازار واطلع على منتجات الأسر المستفيدة من البرنامج في المجالات المختلفة .

وأشاد الوكيل بالبرنامج والاثر الذي تحقق من خلاله لإكساب المرأة القدرة على أن تكون شريك فاعل بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر وأكد على أن السلطة المحلية لن تألو جهدا في دعم هذه المشاريع الإنسانية والاجتماعية.

ودعا إلى تطوير هذا العمل من خلال فتح الأسواق لهذه المنتجات وتشجيع النساء على الانتاج بجودة منافسة للمنتجات المستورد.

من جهته أبدى سالم سويلم اعجابه بالمنتوجات المحلية وتسويق وبيعها لافتا إلى أهمية هذا البازار لعرض منتجات ومصنوعات المستفيدات من مشروع دعم سبل العيش لتشجيعهم على الإنتاج بكفاءة وجودة عالية.



منسق مشروع دعم سبل العيش المهرة سيف فرحان أعتبر هذا البازار نواة أولى للاكتفاء الذاتي للمستفيدات من مشروع التمكين الاقتصادي بعد فترة تدريب متمنيا تغيير مسار حياتهن والاندماج في سوق العمل للحصول على مصادر تدر بالدخل واشراك المرأة في عملية التنمية.



رئيسة إتحاد نساء اليمن بالمهرة صية البخيت اشادت الى إبداع المنتجات المعروضة من قبل النساء المشاركات في البازار بهدف تحسين اوضاع المرأة بالمهرة مشيرة بجهود و دعم صندوق الامم المتحدة للسكان ومناصرته ودعمه لقضايا المراة.

البازار شهد اقبالا كبيرا ومشاركة مجموعة من الأسر المنتجة بالغيضة وفعاليات ترفيهية.