شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلمة سعودية تقهر كل نساء الخليج.. عبرت عن حبها لزوجھا بطريقةً غير متوقعة وزوجته بصديقتها المقربه ودفعت كل تكالیف الزواج.. وبعد دخوله الفندق في ليلة الزفاف فاجأته بعمل لم يخطر على بآل أحد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت معلمة سعودية من منطقة جازان بتزويج زوجها بكامل إرادتها حتى إنها قدمت له مفاجأة عندما خدعته وطلبت منه السفر إلى منطقة خمیس مشیط لزیارة شقيقها، وفي منتصف الطریق قالت له إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى، حيث إنھا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أھلها للزواج منھا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : . السعودية: شاهد ماهي الرسالة الخفية التي وجهها الملك سلمان للشعب السعودي في ذكرى اليوم الوطني ولم ينتبه لها أحد . قناة MBC تبث حلقة صادمة لفتاة جميلة خانت زوجها مع طفل عمره 14عام.. شاهد كيف عاقبها الزوج على الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين.. "فيديو" . رغد صدام حسين تتوعد بالضربة القاضية بعد ظهور الكنز الثمين لوالدها في قبضة اعدائه ..(فيديو وصور) . قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال. . شاهد . في أول ظهور لها: زوجة الفنان رامز جلال تذهل الجميع بجمالها الساحر وتقهر كل زوجات الفنانيين.. شاهدو الصور Advertisements . السعودية : إنتشار فيديو فاضح لـ "سعود القحطاني" وهو يخلع ملابسه لفتاة سعودية على الكام.. شاهد كيف كانت ردة فعلها مفاجئة عندما انزل "سرواله" !؟ . صدمة تهز الوسط الفني.. أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة تظهر في بث مباشر وهي تغير ملابسها الداخلية.. انكشف المستور وبان.. شاهد . من "الحمام" .. ألفتاة السعودية الهاربة "رهف القنون" تصدم الجميع بظهور فاضح وهي شبه عارية وتقوم بعمل خادش في دورة المياة.. شاهد . معرض "جنسي" لعاريات ومنقبات في الكويت.. ماحدث فاجئ الجميع لكن النهاية كانت صادمة وغير متوقعة.. شاهد . رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- ووفقاً لموقع الوطن الالكتروني المحلي، دفعت الزوجة تكالیف الزواج الجديد من تجھیزات وذھب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بتأثيث منزل العروس الجديدة بكامل الأثاث. ولم تتوقف ”عطايا الزوجة“ عند هذا الحد بل حجز ت جناحاً خاصاً للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط وقدمت ھدیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذھب في بادرة أذھلت الزوج ومن حوله. وقالت الزوجة إنها أقدمت على ھذه الخطوة بسبب حبھا لزوجھا ومواقفه النبیلة معھا ورغبتھا في إسعاده.

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كانت هذه تفاصيل خبر معلمة سعودية تقهر كل نساء الخليج.. عبرت عن حبها لزوجھا بطريقةً غير متوقعة وزوجته بصديقتها المقربه ودفعت كل تكالیف الزواج.. وبعد دخوله الفندق في ليلة الزفاف فاجأته بعمل لم يخطر على بآل أحد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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