شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تبث حلقة صادمة لفتاة جميلة خانت زوجها مع طفل عمره 14عام.. شاهد كيف عاقبها الزوج على الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين.. "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استضاف برنامج المسامح كريم الذي تبثه قناة MBC ويقدمة المذيع المشهور جورج قرداحي ، -استضاف - سيدة مصرية منقبة خانت زوجها فاكتشفها وهجرها ، ثم رغبت بمصالحته والعودة اليه .

واعترفت السيدة المصرية انها خانت زوجها مع شاب صغير عمره 14 سنة ، كان يسكن بجوارهم ، واستسلمت له لانها كانت محرومة من زوجها الذي يعمل خارج المنزل طوال النهار ثم يعود في الليل متعب ولا يقوم بواجباته الزوجية على اكمل وجه ويشبع رغبتها .

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. قناة MBC تبث حلقة صادمة لفتاة جميلة خانت زوجها مع طفل عمره 14عام.. شاهد كيف عاقبها الزوج على الهواء مباشرة وامام ملايين المشاهدين.. "فيديو"

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وبعد تواصل الزوجه مع الشاب الصغير لفترة ، اكتشفها زوجها وقام بهجرها ومعاقبتها ، وبعد عام من ونصف حضرت الى برنامج المسامح كريم تطلب منه المسامحة ، فكانت ردة فعله غير متوقعة .

الفيديو التالي يكشف تفاصيل الحلقة كاملة :