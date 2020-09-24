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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في الرويك وصافر شمال شرق مأرب

كشفت مصادر عسكرية في مأرب اليوم الخميس عن تفاصيل جديدة حول المعارك العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد جماعة الحوثي الانقلابية شمال شرق مدينة مأرب.

وقالت المصادر بأن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي شمال مدينة مأرب اليوم الخميس، وتمكنت من صد زحوفات مكثقة للمليشيات شمال شرق المدينة باتجاه منطقة الرويك وشمال مديرية صافر النفطية.

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وأكدت المصادر بأن قيادات التحالف وجهت ضربة موجعة للجيش الوطني، وقامت بسحب قواتها من كافة مناطق الصبايغ والشهلا بحدود 8 كيلومترات، لتعزيز قواتها المنهارة في العلم والرويك.

وأوضحت المصادر بأن مليشيا الحوثي شنت هجوم كبير باتجاه تبة “ايدات الراء” و”السويداء” وهجوم أخر من منطقة “الفرع” باتجاه خط الانبوب النفطي شمالي صافر ومدينة مأرب.