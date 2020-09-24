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صنعاء - ياسمين الخيامي - حصري.. تحديد الاسماء المحكوم عليهم بالاعدام بقضية مقتل عبدالله الاغبري في صنعاء ..تعرف عليهم

بلغ مصدر خاص عن الاسماء المحكوم عليهم بالاعدام في قضية مقتل عبدالله الاغبري في صنعاء. وقال المصدر ان المحكوم عليهم بالاعدام هم: ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: هذه النبتة الرخيصة والمتوفرة بكثرة في اليمن تحميك من الاكتئاب وضغط الدم والبكتيرياء الأرصاد الجوية: يصدر تحذير هام لكافة المواطنين حول هطول متوقع لأمطار.. خلال الساعات القادمة شاهد بالفيديو..أسد يتلقى صفعة من زوجته.. فيديو طريف يثير موجة سخرية على السوشيال ميديا 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على واتساب... لا تهملها أبداً “الصياد يتحول إلى فريسة”.. شاهد: جاموس بري يطارد “لبؤة” ويهاجمها بقوة! الماء الساخن والحلاقة.. أخطاء شائعة تجنبها أثناء الاستحمام شاهد بالفيديو.. مضاربة نسائية جماعية في أحد مولات حفر الباطن! وصفة خارقة لفتح أنابيب المياه المسدودة في المنزل "الملك سلمان" يصدر قبل قليل أمر ملكي بشأن “الحرس الوطني” وعدد من الموظفين المدنيين والعسكريين تحذير.. احذف هذه التطبيقات فوراً من هاتفك الذكي... غوغل قررت ازالتها من نظام أندرويد حصري.. تحديد الاسماء المحكوم عليهم بالاعدام بقضية مقتل عبدالله الاغبري في صنعاء ..تعرف عليهم تعرف على نبتة تعد المصدر المثالي للحصول على فيتامين سي وتعمل على خفض الضغط ونسبة سكر الدم.. فوائدها مُذهلة Advertisements شاهد بالفيديو .. فعى زرقاء تلتف حول وردة بشكل عجيب .. والكشف عن فصيلتها النادرة الموت يفجع قائد الثورة الإسلامية في إيران وإصدار البيان (رقم 1) قوات عسكرية وعربات واسلحة ضخمة تجوب الان وسط مارب وهذا مايحدث كيف تكتشف أنه تم حظرك على واتساب.. خطوات تفصيلية تحذير هام.. هذا ما يحدث لجسمك عند احتباس البول ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين طفلة صغيرة تفضح والدتها الخائنة ، وهكذا كان رد فعل الزوج بعد اكتشاف الخيانة شاهد بالفيديو:.. المرأة المصرية المتهمة بالخيانة تظهر لأول مرة بعد القضية وترد على زوجها: “إنت فين.. بتبقى تحت السرير”! تحذير هام وخطير من جوجل .. احذف هذه التطبيقات فوراً من هاتفك الأندرويد لهذه الأسباب العنب فاكهة لذيذة ومفيدة..ولكن لا تتناولها في هذه الحالة لأنها تتحول الى سم قاتل -عبدالله السباعي. -وليد العامري. -دليل الجربه. -محمد الحميدي. -منيف المغلس. ولفت بالقول هؤلاء الخمسة سيتم القصاص والتعزير بحقهم في الأسبوع القادم هو الفاصل بالحكم والقصاص. ونوه قائلا فيما البقية كل من ساهم او ساعدهم في ارتكاب جريمتهم الشنعاء سيأخذوا أحكام من تعذيب وسجن بقدر مساعدتهم ومساهمتهم في الجريمة.

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